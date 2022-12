Officiel : le Club de Bruges offre un contrat pro à un jeune du cru

Le Club de Bruges a prolongé le contrat de Laurens Goemaere. Le produit du club de 16 ans a impressionné et a été récompensé par une prolongation de contrat.

Sur les canaux officiels, le Club NXT a annoncé la prolongation du contrat de Goemaere. Le jeune milieu de terrain de 16 ans joue depuis des années pour les Gazelles et a fait bonne impression en Youth League et en U18, entre autres. Il voit maintenant cela récompensé par une prolongation de contrat jusqu'en juin 2024, avec une option pour une saison supplémentaire.

10 years at this club already. 🔵⚫ More to come.✍️ Congrats, Laurens! 👊 #FirstContract pic.twitter.com/ctOgGzM2YN