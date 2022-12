Un absent côté Anderlecht en Coupe, Riemer évoque le cas Wesley Hoedt

Le Sporting d'Anderlecht sera presque au complet pour le déplacement à Genk, avec le retour notamment des joueurs présents à la Coupe du Monde 2022. Mais quid de Wesley Hoedt ?

Surprise au retour des joueurs d'Anderlecht de leur stage en Crète : Wesley Hoedt, écarté du noyau A par Robin Veldman, faisait son retour avec le groupe. Le défenseur néerlandais s'entraînait de nouveau sous Brian Riemer, qui tenait à donner sa chance à tout le monde. Mais la situation du défenseur central n'a pas changé. "Wesley s'est entraîné de manière très professionnelle avec le groupe", confirme le nouveau coach du RSCA. "Mais sa situation n'a pas changé par rapport à avant mon arrivée. Tout cela, vous devez en parler avec le management du club". Un départ reste donc à l'ordre du jour.

Pas de Benito Raman, Duranville absent un petit temps

Pas de Hoedt demain à Genk donc, et pas de Benito Raman non plus. "Benito a subi un petit coup, il aurait pu être du déplacement demain mais nous ne prendrons aucun risque et il ne participera donc pas à la rencontre", révèle Riemer. Même chose pour Julien Duranville, avec de mauvaises nouvelles : "Concernant Duranville, on parle d'une absence à plus long terme".

Heureusement pour Anderlecht, les "Mondialistes" sont de retour. "Jan Vertonghen est totalement fit et très motivé. Zeno Debast n'a pas joué à la Coupe du Monde et a donc besoin de rythme mais il est fit. Et Moussa N'diaye, que j'ai moins vu parce qu'il est revenu un peu plus tard, est prêt également", conclut Brian Riemer.