Verschaeren, Kana, Duranville, Butera,... Pourquoi tant de blessures chez les produits de Neerpede ?

Opéré du ménisque en ce début de semaine, le jeune Ethan Butera (16 ans) sera éloigné des terrains jusqu'au mois de mars. Il est loin d'être le premier produit de Neerpede à subir une importante blessure quelques matches après ses débuts. Mais que se passe-t-il ?

Ce mardi matin, le Sporting d'Anderlecht a annoncé qu'Ethan Butera, jeune latéral gauche de 16 ans issu du centre de formation du club, sera éloigné des terrains jusqu'au mois de mars en raison d'une opération du ménisque. Dans l'histoire très récente du club bruxellois, il est loin d'être le premier produit de Neerpede à subir une importante blessure quelques rencontres après son intronisation au sein de l'équipe première.

Le triste série débute le 15 décembre 2019. Sur la pelouse du Standard de Liège lors du Clasico, Yari Verschaeren quitte, après 61 minutes de jeu, ses coéquipiers sur civière et sous les applaudissements du public local (chose assez rare que pour être soulignée). Intégré en équipe première la saison précédente, le néo-Diable Rouge accumulait et enchaînait alors les titularisations, prenant une place de choix dans le onze dessiné par Frank Vercauteren. De retour à la fin du mois de février, Verschaeren ne disputera que 18 minutes en deux rencontres avant l'arrêt de la compétition en raison de la pandémie mondiale. Rebelote près d'un an plus tard. Une fracture à la malléole écarte le milieu offensif du mois de décembre au mois de mars.

Lucas Lissens fut aussi victime de cette malédiction. Alors qu'il avait disputé deux petits matches sous les couleurs du RSCA, le jeune défenseur central doit être opéré du genou et manque... 255 jours de compétition. Comptant désormais 20 rencontres professionnelles (6 avec le Sporting d'Anderlecht, 14 avec le RSCA Futures), le joueur de 21 ans s'est blessé aux ischios-jambiers lors du stage hivernal des Mauves et manquera, à nouveau, quelques semaines de compétition.

Marco Kana fait également partie de cette triste liste. Écarté des terrains durant les premières journées de cette saison 2022-2023 en raison d'une blessure musculaire, le jeune milieu défensif de 20 ans a subi une fracture du bassin le 29 septembre dernier. De retour dans le noyau des Mauves depuis le début du mois de décembre, il devrait rapidement retrouver le chemin des terrains professionnels, en équipe première ou en Challenger Pro League, après avoir manqué près de 15 rencontres cette saison.

​

À présent sur le banc de touche, Ethan Butera y rejoint un autre jeune "Ket" qui a intégré l'équipe première cette saison : Julien Duranville. Après avoir manqué trois matches en début de saison en raison d'une légère blessure musculaire, voilà le joueur de 16 ans aux prises avec une déchirure partielle des ischios-jambiers. Sa durée d'absence est, aujourd'hui encore, indéterminée.

Comment expliquer ces blessures ?

Depuis toujours, mais plus encore depuis l'arrivée de Vincent Kompany, le Sporting d'Anderlecht mise énormément sur la jeunesse. Cela peut avoir une multitude de points positifs, mais cette situation peut également apporter quelques problèmes. Un joueur de football de 16, 17 ou 18 ans n'est évidemment pas aussi musculairement développé qu'un joueur "adulte". De plus, quand un jeune joueur débarque dans le monde professionnel à cet âge, il n'a pas encore travaillé à la salle de sport, car cela n'est pas recommandé pour sa croissance.

Lors des préparations d'avant-saison ou des stages hivernaux, le rythme demandé lors des entraînements est radicalement supérieur à celui imposé lors des séances hebdomadaires entre deux journées de compétition. Lorsque l'on prend les joueurs précédemment cités - on peut aussi y ajouter Hannes Delcroix, opéré au genou puis blessé aux adducteurs la saison dernière - on se rend compte que ces blessures surviennent, dans la grande majorité des cas, durant ces périodes importantes de préparation, à l'exception de Yari Verschaeren. Les deux raisons explicitées ci-dessous augmentent donc considérablement la probabilité de connaître des pépins physiques importants dès le plus jeune âge.

Intégrer rapidement les jeunes joueurs dans son (ses) noyau(x) professionnel(s), c'est bien. Mais quand le corps n'est pas encore prêt à subir des charges d'entraînements si importantes, voici le risque auquel on s'expose...