Brian Riemer appelle à la patience : "Nous ne sommes pas des magiciens"

Quel visage aura le RSC Anderlecht mouture Brian Riemer ce mercredi ? Les supporters d'Anderlecht ont hâte de le découvrir. Mais le nouvel entraîneur des Mauves appelle à la patience.

Car les "débuts" du Sporting, du moins les débuts sous leur nouvel entraîneur, sont loin d'être simples : un déplacement à Genk, puis un déplacement au Sporting Charleroi de leur ancien coach Felice Mazzù. "Tout le monde travaille très bien, je suis très satisfait. Mais nous ne sommes pas des magiciens. Cela prendra un peu de temps avant qu'Anderlecht soit de retour là où il doit être", prévient Brian Riemer en conférence de presse.

L'entraîneur du RSC Anderlecht comprend cependant ses supporters. "Les supporters doivent avoir de hautes attentes. Je ne m'attends à rien d'autre à Anderlecht. Mon objectif, c'est de ramener le RSCA à sa place. Mais la situation fait qu'actuellement, il faut construire patiemment afin que le produit final soit de qualité", explique Riemer, souriant quand on lui soumet le terme de "process" tant utilisé par l'un de ses prédécesseurs. "La patience ne signifie cependant pas, bien sûr, que des pas en avant ne sont pas possible assez rapidement !".

Anderlecht est-il assez fort ?

Dans dix jours, c'est l'ouverture du mercato, et Riemer aura naturellement son mot à dire en tandem avec Jesper Fredberg, le nouveau directeur sportif du club. "Aucun coach n'a jamais dit non à des renforts (sourire). Mais je me concentre sur ce que j'ai, pas sur ce qui me manque. Et j'ai de bons joueurs, de ce que j'ai pu voir aux entraînements", affirme le Danois. "Nous avons deux matchs à jouer et je penserai ensuite au mercato si besoin est. Mais il y a déjà de la qualité dans ce groupe".