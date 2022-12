Le Cercle de Bruges à 10 sur une erreur de l'arbitre ? "Je ne sais pas à quoi il a pensé"

Olivier Deman a pris un second carton jaune lors des prolongations de Gand-Cercle, à tort, de l'avis général.

Le Cercle de Bruges a poussé La Gantoise jusqu'aux prolongations, avant d'être réduit à 10 et de s'incliner lors des prolongations. Olivier Deman a pris un second carton jaune très sévère à la 93e. "Pour tenir face à Gand pendant 120 minutes, il fallait être à onze", pestait Miron Muslic, l'entraîneur du Cercle. "Etait-ce vraiment une seconde carte jaune ? Matisse Samoise s'est écroulé parce qu'il avait des crampes, c'est tout ! Ils en ont même rigolé par après, ce sont de bons amis qui se connaissent des équipes d'âge belges".

Même constat chez le capitaine Charles Vanhoutte : "J'étais tout près de la phase. Deman a pris le ballon. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de l'arbitre. C'est le tournant du match car nous avions les occasions", regrette-t-il. Côté gantois non plus, on n'était pas ravi de l'arbitrage, malgré la qualification...