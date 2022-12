Vanhaezebrouck furieux : "Pourquoi n'y a-t-il pas de VAR ? C'est trop cher ?"

L'arbitrage a fait débat hier lors de La Gantoise-Cercle de Bruges.

Et pour le coup, personne n'était content. Ainsi, côté Cercle de Bruges, on regrette un second carton jaune très sévère pour Olivier Deman. Mais côté Hein Vanhaezebrouck, comme souvent, il y avait à redire sur l'arbitrage. "Le but annulé d'Andrew Hjulsager, par exemple, c'était vraiment llimite. Et il y a eu d'autres doutes", déclare l'entraîneur de La Gantoise après la rencontre.

Problème, à ce stade de la compétition, il n'y a pas de vidéo-assistance pour les arbitres. "Ce genre de chose est vérifiée par la VAR, d'habitude, mais pas en Coupe. Pourquoi n'y en a-t-il pas ? Il ne reste pourtant que des clubs professionnels à ce stade", se plaint Vanhaezebrouck. "Il faudrait tout de même qu'il y ait le VAR. C'est trop cher pour la Belgique, peut-être ?". Une question légitime...