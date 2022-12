La saison de Nikola Storm est-elle enfin lancée ?

Face au Cercle de Bruges ce vendredi, l'ailier du KV Malines a enfin débloqué son compteur buts cette saison.

Alors que Malines était mené, Storm a intelligemment surpris Majecki en enroulant le ballon de manière imprévisible. Un but libérateur pour celui qui avait auparavant heurté la barre et joué avec la même malchance que depuis le début de la saison.

Il faut dire que depuis un petit temps, Storm ne rassurait pas vraiment sur son état de forme. Si sa saison 2021-2022 était de très haute volée statistiquement avec 16 buts toutes compétitions confondues, Storm traversait une véritable traversée du désert. En effet, après ses 15 buts en phase classique, il n'avait pas marqué une seule fois lors des Europe Play-offs, dans lesquels Malines n'avait remporté qu'un seul match - son premier - avant d'enchaîner 4 défaites de suite et de terminer dernier de ce mini-championnat.

Ainsi, en marquant ce vendredi face au Cercle, il a rompu une malédiction qui pesait sur lui depuis...le 20 février dernier et une rose plantée lors de la victoire 1-2 à l'Antwerp. Une stat très peu flatteuse pour la star malinoise.

Un contexte difficile

On ne peut pas dire que les évènements des derniers mois ont réellement été en faveur de Storm. Il y a d'abord eu cette prétendue présélection chez les Diables Rouges pour les amicaux de mars. Un feu de paille, qui n'aura pas manqué de décevoir le joueur, même si'l déclarait dans Het Laatste Nieuws qu'il avait réussi à "vite tourner le bouton".

Durant le mercato estival, plusieurs grands clubs se sont alignés sur Storm afin de tenter de le recruter. Notamment, l'Antwerp, La Gantoise, Genk mais aussi le Standard de Liège. Finalement, il est resté du côté de derrière les Casernes, alors que Malines disait au revoir à Wouter Vrancken et débutait une nouvelle ère sous Danny Buijs.

Sous l'ancien coach de Groningue, Storm poursuivait sa disette. Buijs avait même expliqué que des problèmes personnels pouvaient en être la cause. "Cela n'a rien à voir avec le fait qu'il soit déçu à cause d'un transfert manqué. Il a eu des situations privées qui ont nécessité de l'énergie et de l'attention."

Ainsi, espérons que Storm ait trouvé dans le but de ce vendredi les moyens pour redevenir le dynamiteur de l'attaque du KV Malines à la sauce Steven Defour, qui pointe à une inquiétante 14e place avant d'entamer 2023.