"Bart Verhaeghe cherche un coach à Bruges et à l'Union Belge : c'est un conflit d'intérêts évident"

La direction du Club de Bruges s'active pour trouver un successeur à Carl Hoefkens. Problème : Bart Verhaeghe fait également partie du groupe de travail chargé de désigner le nouveau sélectionneur des Diables Rouges...

C'est quelque chose d'assez rare au sein du football européen : l'Union Belge a toujours compté en son sein des doubles casquettes, des cumuls de mandats entre les dirigeants de clubs et les décideurs de la fédération. Ainsi, la "taskforce" chargée de trouver un successeur à Roberto Martinez est composée du dirigeant de la RBFA Peter Bossaert et des dirigeants de l'Antwerp, du Standard et... du FC Bruges Sven Jacques, Pierre Locht et Bart Verhaeghe.

Problème : ce dernier cherche désormais...deux coachs, puisqu'il doit également décider du successeur de Carl Hoefkens à Bruges. Selon l'agent Stijn Francis, qui s'occupe notamment des affaires de Dries Mertens ou Toby Alderweireld, il y a conflit d'intérêts. "La désignation du nouveau sélectionneur prouve encore quel bazar c'est à l'Union Belge. Le conflit d'intérêts qu'implique la présence de Bart Verhaeghe est pris avec légèreté", tweete-t-il. "Via l'Union Belge, Bart Verhaeghe a accès à toute une liste de candidats potentiels et d'informations confidentielles, auxquelles il n'aurait jamais eu accès autrement à Bruges. Cela ressemble à un avantage concurrentiel".

Ce genre de choses n'aident pas à améliorer notre réputation

Francis continue : "Et si un candidat s'avère intéressant pour l'Union Belge et pour Bruges ? Qui aura la priorité ? Va-t-il se retirer ? Y a-t-il une procédure prévue ? C'est presque certain que non. Et une fois que les coachs sauront que BV est impliqué dans les deux candidatures, postuleront-ils aux deux, ou se contentera-t-il d'une candidature, laissant de côté Bruges ou l'Union Belge ?". Pour l'agent de joueurs et avocat spécialisé en droit du sport, c'est clair : la situation n'est pas tenable.

"Si j'étais Bruges, je ferais la même chose, il n'y a à peu près que des avantages. Mais il est grand temps que l'Union Belge - et aussi la Pro League - désigne un board indépendant car ce genre de choses n'aident pas à améliorer notre réputation", conclut Stijn Francis. Difficile de le contredire...