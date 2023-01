Steven Defour revient sur son transfert à Porto : "J'aurais peut-être mieux fait de rester au Standard"

Son séjour au Portugal entre 2011 et 2014 n'avait pas été une franche réussite.

L'actuel entraîneur de Malines a accepté de revenir sur sa carrière pour la Gazet van Antwerpen. A ceux qui l'attendaient plus haut après ses années rouches, Steven Defour répond qu'il estime avoir tiré "le meilleur de sa carrière professionnelle" tout en avouant quelques "mauvais choix".

Il évoque notamment son passage du Standard au FC Porto en 2011. En trois ans au Portugal, le Malinois ne s'était pas imposé comme titulaire indiscutable, notamment victime de diverses blessures : "Ce club venait de remporter l'Europa League à l'époque. Mais quand je suis arrivé à Porto, je n'étais pas encore en pleine forme après une blessure à l'épaule que j'avais contractée au Standard. J'aurais peut-être mieux fait de rester au Standard une année de plus, mais le club avait été vendu à Roland Duchâtelet et il voulait se débarrasser de tous les grands joueurs le plus vite possible".

Ce qui est certain, c'est qu'Axel Witsel et Eliaquim Mangala ont plus marqué la Primeira Liga portugaise de leur empreinte.