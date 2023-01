🎥 Sauvée par l'arbitre sur un but de Cyriel Dessers, la Juventus arrache une septième victoire consécutive en Serie A

La Vielle Dame peut pousser un ouf de soulagement.

Après un automne particulière compliqué avec notamment l'élimination dès la phase de groupe de la Ligue des Champions et un début de championnat compliqué, la Juventus poursuit sa remontée au classement. Les Turinois ont arraché une septième victoire consécutive en s'imposant 0-1 à Cremonese.

Pourtant, la rencontre s'est avérée tout sauf simple pour la Juve qui empoche les trois points grâce à un but d'Arkadiusz Milik dans les arrêts de jeu. Un dénouement d'autant plus cruel pour Cremonese que Cyriel Dessers avait bien cru ouvrir le score après 20 minutes en profitant d'un mauvais dégagement de la défense turinoise mais l'arbitre annulait le but pour une poussée peu évidente sur Danilo.

Grâce à ce succès, la Juventus prend la troisième place de l'Inter en attendant le match des Milanais face à Naples.