Quid de l'avenir de Noë Dussenne ? "Rien n'est gravé dans le marbre"

En fin de contrat en juin prochain, le capitaine du Standard espère prolonger l'aventure en bord de Meuse afin de pouvoir être une sorte de guide pour les jeunes Rouches. Néanmoins, les dirigeants du matricule 16 préfèrent miser sur des éléments plus jeunes.

Quid de l'avenir de Noë Dussenne au Standard de Liège ? Le défenseur central ira-t-il au bout de son contrat, sera-t-il prolongé ou une solution sera-t-elle trouvée durant ce mois de janvier ? Beaucoup de points d'interrogations au sujet du joueur âgé de 30 ans.

Toutefois, Ronny Deila a donné son avis à propos de la situation de son capitaine. "Rien n'est gravé dans la roche, ça c'est sûr. Mais le club doit se développer et gagner de l'argent. Puis, nous devons prendre des décisions afin de savoir quels joueurs peuvent nous hisser à un niveau supérieur et quels joueurs nous devons conserver dans l'équipe", a d'abord confié le T1 des Rouches en conférence de presse.

© photonews

Dussenne a disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues (4 buts et 1 assist). "À mes yeux, Noë a été très important jusqu'à maintenant. Un très bon capitaine et une attitude exemplaire. Il a été irrégulier en début de saison, mais il est ensuite devenu de plus en plus fort et a enchaîné les très bonnes prestations. À l'heure actuelle, nous n'avons pas encore pris de décision le concernant. Alors oui, cette décision peut constituer une certaine sécurité pour lui, mais c'est le cas d'autres joueurs aussi. Il doit et nous devons continuer de performer et nous verrons ainsi de quoi l'avenir est fait. Nous devons avancer sans perdre de temps", a conclu le technicien norvégien.