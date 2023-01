Hein Vanhaezebrouck demandent de la patience aux joueurs avec un contrat expirant

Plusieurs titulaires gantois arrivent en fin de contrat : Ngadeu, Odjidja et Kums. Ce dernier a déjà fait savoir qu'il souhaitait rester, mais aucune discussion n'a encore été engagée avec le club.

Quels sont les joueurs qui partiront ou qui resteront alors que leur contrat touche à leur fin ? C'est une question qui trotte dans la tête d'Hein Vanhaezebrouck et les dirigeants de Gand.

L'entraîneur des Buffalos semble être en phase avec son conseil d'administration. ''Je donne des conseils au club, pas aux journalistes", a déclaré Vanhaezebrouck à Het Laatste Nieuws. "Écoutez, certains clubs sont capables de se décider sur certaines questions très rapidement, d'autres clubs prennent un peu plus de temps. Les joueurs doivent se rendre compte qu'aujourd'hui, ils attendent plus longtemps pour proposer de nouveaux contrats."

Il a également des conseils pour les joueurs titulaires en fin de contrat. "Je ne remarque rien chez eux, ils s'entraînent bien. Sur le plan personnel et familial. Ils doivent juste être patients. Et c'est simple : si les résultats sont bons et qu'ils peuvent atteindre leur top niveau, ils auront toujours d'excellentes options."