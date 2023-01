Le FC Séville sort de la zone rouge

Les Andalous reprennent enfin le chemin de la victoire.

La saison du FC Séville de Jorge Sampaoli est compliquée, très compliquée. Avant leur rencontre de ce dimanche face à Getafe, les Andalous étaient en position de relégable. Heureusement, ils ont eu la bonne idée de remporter leur duel du soir.

Marco Acuna a ouvert le score pour Séville à la dmei-heure de jeu, avant de voir Rafa Mir assurer la victoire des siens (80', 2-0), et ce malgré la réduction du score de Borja Mayoral (88', 2-1). Avec cette victoire, Séville sort de la zone rouge avec 15 points, soit le même nombre de points que Cadiz et avec un tout petit point d'avance sur l'Espanyol. Non, la saison du FC Séville ne sera pas un long fleuve tranquille.