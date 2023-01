Première gâchée pour Brian Riemer : "Le coeur brisé pour les supporters"

Brian Riemer aurait certainement aimé vivre une autre rencontre pour sa première au Lotto Park. L'entraîneur danois restait cependant positif et "fier de ses joueurs".

Brian Riemer est quelqu'un de très souriant, et même après un résultat amer comme cette défaite, il reste positif. "Je veux commencer en félicitant l'Union et mon homologue pour ce résultat. Ils ont continué à pousser et à y croire", entame l'entraîneur du RSCA, qui ne cache tout de même pas sa déception. "Nous contrôlions bien le match, nous avons gardé l'Union à distance et muette pendant une bonne partie de la rencontre. Malheureusement, la dynamique a fini par changer". La conséquence logique d'une infériorité numérique qui a fini par peser.

J'ai le coeur brisé ce soir

"Aujourd'hui, nous jouons 95 minutes avec un homme en moins. Contre une telle équipe, c'est une mission difficile, peu importe tes qualités. Je suis fier de mes joueurs", affirme Riemer. "J'ai vu une équipe qui se battait dès la première minute et c'est prometteur pour la suite". Malheureusement, alors que l'ambiance était celle des grands soirs pour cette première de Brian Riemer au Parc Astrid, la fête a vite été gâchée. "Honnêtement, j'ai le coeur brisé. Nous avons préparé ce match et je me réjouissais de découvrir ce stade, cette ambiance, de montrer au public nos progrès. Nous étions confiants et étions certains de faire un grand résultat. Puis nous nous retrouvons dans ces circonstances", regrette-t-il.

"Pendant 100 minutes, mes joueurs ont tout donné et le public nous a soutenus. Ne pas pouvoir leur offrir un résultat me fend le coeur". Le public aura tout de même applaudi son entraîneur, qui n'a pas grand chose à se reprocher sur ce match...