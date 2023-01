Anderlecht lorgne un ailier droit ukrainien à plus de 20 millions d'euros !

Un dossier compliqué, mais pourtant pas impossible pour les Mauves.

Selon Het Laatste Nieuws, Anderlecht serait sur la piste de Viktor Tsygankov (23 matchs, 9 buts et 6 assists cette saison). L'ailier international ukrainien (43 sélections, 7 buts) est en fin de contrat avec le Dynamo Kiev en juin prochain.

Une situation dont les Mauves aimeraient bien profiter, malgré la forte renommée et valeur marchande du joueur (22 millions d'euros selon Transfermarkt). Le quotidien flamand ajoute qe Tsygankov ne devrait pas prolonger avec son club, notamment suite à la guerre qui sévit actuellement en Ukraine. Anderlecht aurait d'ores et déjà entamé des discussions avec l'entourage du joueur, et ces dernières se seraient déroulées dans "une atmosphère positive et constructive".

Les Mauves espèreraient un transfert dès cet hiver. Mais la situation financière du club bruxellois pourrait compliquer les choses. De plus, ils ne seraient pas les seuls sur le coup, puisque le PSV verrait en Tsygankov le remplaçant de Gakpo, et que des clubs de Premier League s'étaient déjà positionnés lors des derniers mercatos.