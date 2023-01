Mark van Bommel avant d'affronter Genk : "Un match de Coupe, c'est tout ou rien"

L'Antwerp affronte Genk en quart de finale de la Coupe de Belgique ce mercredi soir (20h45) à la Cegeka Arena.

L'Antwerp, qui a pris la mesure de La Gantoise samedi dernier, va affronter en Coupe le Racing Genk.

Le leader actuel de D1A a gagné 3-1 contre le Club Bruges dimanche et reste impressionnant avec un bilan de 49 points en 57. Van Bommel, pense également connaître la force des Limbourgeois. "Genk a joué avec quasiment le même onze pendant toute une saison. Par conséquent, il y a une certaine constance dans leur jeu et vous pouvez le voir dans la façon dont ils construisent et mettent la pression", a déclaré Van Bommel lors de sa conférence de presse d'avant-match.

Une tâche difficile attend donc l'Antwerp contre Genk s'il veut se qualifier. "Un match de Coupe, c'est tout ou rien, il n'y a qu'un seul gagnant demain. Bien sûr, vous préférez décider du match en 90 minutes", a déclaré Van Bommel.