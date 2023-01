Kristof D'Haene, légende du KV Courtrai, annonce sa retraite en fin de saison

Véritable icône du KV Coutrai, Kristof D'Haene ne continuera pas après cette saison.

Dans une émouvante vidéo postée via Twitter, Kristof D'Haene (32 ans) a annoncé sa fin de carrière au terme de la saison 2022-2023 de Pro League. Le back gauche du KVK est très clair : depuis plusieurs années, il souffre sur le plan physique. "J'ai réfléchi ces derniers temps", déclare D'Haene. "Depuis plusieurs années, je me bats avec ma hanche. La douleur ne s'en va pas, mais je continue à me battre. Je donne tout et parfois trop. Après un match difficile, seuls ma femme et mon fils Jérôme voient à quel point je souffre", déclare-t-il.

Une situation qui le pousse à prendre une décision drastique : au terme de la saison actuelle, D'Haene va prendre sa retraite.