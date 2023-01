Officiel : Amine Benchaib quitte Courtrai et le championnat belge

L'ancien Carolo va découvrir un nouveau championnat.

Après des passages à Lokeren, Charleroi et Courtrai, Amine Benchaib a signé au CS Mioveni, club de première division roumaine. Arrivé à Courtrai en 2021 pour obtenir le temps de jeu qu'il n'obtenait que peu à Charleroi sous Karim Belhocine puis Edward Still, le milieu offensif de 24 ans n'a pas eu beaucoup plus d'occasions de montrer ses qualités chez les Kerels (pas une seule titularisation cette saison).

Il a donc signé un contrat jusque juin 2024 à Mioveni où il rejoint Junior Kabananga, l'attaquant passé par le Germinal Beerschot, Anderlecht et le Cercle de Bruges au début de la dernière décennie.