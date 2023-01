Steven Defour : "On a stressé jusqu'à la fin du match"

Le KV Malines a gagné à domicile contre KV Ostende dans un match très important en bas de classement. Et ainsi les Kakkers peuvent enfin respirer un peu plus librement à nouveau.

En première mi-temps, Malines a joué librement et clairement, mais a été confronté à la malchance. L'entraîneur Steven Defour l'a également constaté : "Nous avons joué une première mi-temps assez complète, avec des occasions et des buts. Avec le travail au millimètre, on voit un but refusé et un penalty qu'on n'obtient pas. Sur un contre, nous avons failli être menés, mais nous prenons l'avantage - même si 1-0 était bien trop peu en première mi-temps."

Nerveux

"Nous avons vendangé après la mi-temps et nous sommes redevenus très nerveux. Nous cherchions la stabilité, mais faire sortir des joueurs qui sont bien dans le match n'est pas facile. J'avais perdu l'adhérence dans mon milieu de terrain, alors j'ai dû faire ça. Nous savons que le 1-0 pour nous n'est souvent pas suffisant. Parfois, nous avons soudainement perdu le nord. Même après le 2-1, on a continué à suer et à stresser jusqu'à la fin du match. En cela, nous devons encore grandir et apprendre, commencer à jouer avec plus de maturité."