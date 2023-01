Rodrigo de Paul: champion du monde et indésirable à Madrid?

S'il a brillé durant la Coupe du monde, le médian argentin n'a plus voix au chapitre à Madrid et il devrait partir dès cet hiver.

Sept matchs et plus de 90% de temps de jeu: Rodrigo de Paul a été l'un des pions essentiels de la sélection argentine sacrée championne du monde au Qatar le mois dernier. Mais en club, le milieu de terrain n'est plus dans les petits papiers de Diego Simeone.

Depuis la reprise, Rodrigo de Paul n'a d'ailleurs pas joué la moindre minute avec les Colchoneros. Selon plusieurs médias argentins, le coach de l'Atletico ne compte tout simplement plus sur lui et le club s'apprête à le laisser partir durant le mercato hivernal.