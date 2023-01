Tickets nominatifs : Lorin Parys fait la lumière sur les échanges et les partages d'abonnement

Renforcement de la sécurité dans les stades de football : les tickets seront bientôt nominatifs. La Pro League et le gouvernement partent à la chasse aux hooligans.

L'année 2023 ne sera pas l’année de l’anonymat puisque les billets seront nominatifs. Sera-t-il possible par exemple d’échanger une place ou de partager un abonnement ?

"Cela reste parfaitement possible", a répondu Lorin Parys, directeur général de la Pro League, à Het Laatste Nieuws. "L'arrêté royal sur la billetterie existe depuis un certain temps, maintenant nous allons l'appliquer plus strictement. Nous avons donné à tous les clubs un outil - Free Your Seat - qui permet aux fans de transférer facilement leur billet ou leur abonnement à quelqu'un d'autre, à condition que cette autre personne soit également enregistrée et donc connue du club en question. Les clubs décident ensuite si ce transfert est gratuit, ou avec un éventuel coût supplémentaire."

Et il faudrait également vérifier que le nom figurant sur le billet correspond également à la personne qui l'utilise. "Lorsque cette nouvelle loi sur le football entrera en vigueur, les stewards auront également la possibilité légale de procéder à des contrôles d'identité."