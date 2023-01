Coupe d'Angleterre : Liverpool sort Wolverhampton de justesse

Contrairement au match de championnat dix jours plus tôt, Liverpool a, cette fois, réussi à trouver la faille pour s'imposer face à Wolverhampton. Les Reds l'ont emporté 1-0 afin de décrocher leur ticket pour les seizièmes de finale de la Coupe d'Angleterre.

L'unique but de la rencontre était signé Harvey Elliott suite à un joli lob après un quart d'heure de jeu.

Liverpool devra se méfier de son adversaire au prochain tour puisqu'il s'agit de leur dernier bourreau en date en championnat : Brighton.

