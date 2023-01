Van Bommel ne veut pas de Frey : "Je veux des joueurs concentrés à 100% sur le club"

Michael Frey ne veut plus jouer pour l'Antwerp, et Mark Van Bommel ne le forcera pas.

Michael Frey a fait une Fabio Silva : l'attaquant de l'Antwerp ne souhaite plus jouer pour le Great Old, et lui l'a fait savoir directement aux caméras après le match de Coupe (pourtant gagné) contre Genk. Et en attendant que la situation se calme, Mark Van Bommel ne s'en fait pas. "Disons-le comme ça : on ne peut pas faire grand chose avec un joueur qui n'est pas focalisé à 100% sur le club. Je ne veux que des joueurs concentrés à 100% sur l'Antwerp et ce n'est pas le cas de Frey en ce moment", reconnaît le coach anversois.

Même si cela signifie donc se priver d'un de ses meilleurs attaquants. "Oui, c'est un souci. Nous espérons amener un joueur cet hiver, mais ce ne sera pas si facile. Je ne pense pas qu'on puisse miser sur un retour de blessure non plus d'ici le match contre le Standard", estime Van Bommel. "Mais ça ira. C'est la presse qui insiste sur l'étroitesse du noyau. Nous avons de l'énergie et mon groupe est fantastique. Regardez nos match contre Gand, l'Union ou Genk".