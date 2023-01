Mikel Arteta : "L'âge de Leandro Trossard n'est pas un problème"

L'ailier gauche de 28 ans vient de rejoindre les Gunners en provenance de Brighton.

Voilà une histoire qui finit bien pour Leandro Trossard. Écarté par son entraîneur Roberto De Zerbi en raison de différends, l'ailier gauche de 28 ans a saisi la belle opportunité de rejoindre Arsenal, leader de Premier League. Alors que l'on annonçait une situation compliquée pour l'ancien du Racing Genk, c'est finalement le plus beau transfert de sa carrière qui s'offre à lui.

Alors que les grands clubs du championnat anglais prennent de plus en plus l'habitude de recruter des très jeunes joueurs, parfois toujours mineurs, Arsenal et Mikel Arteta ont fait le choix de recruter un joueur expérimenté pour renforcer leurs rangs. Un choix que l'entraîneur espagnol commente. "Son âge n'est pas un problème. Notre équipe peut tout à fait intégrer un joueur de 28 ans. Il a la bonne expérience, la bonne polyvalence et une grande qualité de jeu. Nous ne devons pas obligatoirement signer des joueurs de 20-21-22 ans et leur offrir un contrat de 5 ans. Ce n'est pas notre plan."

Pensant être titulaire à la Coupe du Monde, Leandro Trossard n'y a finalement disputé que 103 minutes. Voici une belle possibilité de donner tort à Roberto Martinez et de s'imposer comme l'un des meilleurs ailiers du championnat.