Sondage : Qui remportera le Soulier d'or ?

Le 69e Gala du Soulier d'Or couronnera, mercredi à l'Antwerp Expo, le meilleur joueur du championnat de Belgique.

Simon Mignolet est le grand favori. Le Diable Rouge a grandement contribué à la conquête du titre brugeois la saison passée. Intraitable en Ligue des champions, le portier est ensuite rentré dans le rang, victime de la mauvaise passe que traversent les Gazelles. Il peut devenir le premier gardien à gagner le Soulier d’Or depuis Michel Preud’homme, vainqueur en 1987 et 1989.

D'autres joueurs pourraient également revendiquer la plus prestigieuse récompense individuelle de Belgique. Il y a Casper Nielsen, transféré à Bruges l'été dernier, Teddy Teuma et Dante Vanzeir qui retiennent évidemment l'attention. Tout comme des joueurs de Genk (le tenant du titre Paul Onuhachu, Bryan Heynen, Bilal El Khannouss et Mike Trésor) qui devraient engranger pas mal de points lors du second tour de vote.

Le titre d’Espoir de l’année se jouera entre Bilal El Khannous (Genk), Charles De Ketelaere (Club Bruges, transféré depuis à l’AC Milan), Zeno Debast (Anderlecht) et Abakar Sylla (Club Bruges).

Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois se disputeront le trophée de Meilleur belge à l’étranger.

Le Soulier d’Or féminin connaîtra sa septième édition. Tessa Wullaert détient le record avec trois victoires, devant Janice Cayman (2), lauréate l’an passé.