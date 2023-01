Eden Hazard, de retour à l'entraînement, manquera le derby de Madrid

Le numéro 7 du Real est encore trop court pour faire partie de la sélection qui affrontera l'Atlético en Coupe du Roi.

Absent de la sélection de Carlo Ancelotti ce dimanche face à l'Athletic Bilbao (victoire 0-2) à la suite d'une torsion à la cheville, Eden Hazard a repris l'entraînement ce mercredi.

Un retour confirmé par le coach italien en conférence de presse, qui a également informé qu'Eden sera encore trop court pour être repris dans la sélection de ce jeudi, en quart de finale de la Copa Del Rey face à l'Atlético Madrid (21h).

"Hazard et Tchouameni ne se sont entraînés que partiellement. Ils ne sont pas disponibles pour le match", a déclaré Ancelotti.

Ne comptabilisant que 7 apparitions en club cette saison, Eden Hazard n'a plus joué avec le Real Madrid depuis le 3 janvier dernier. C'était également en Coupe, face à Cacereno. En Liga, le constat est sans appel : il n'a plus disputé une rencontre depuis...le 11 septembre (titularisation et victoire 4-1 face à Malaga).