Jean-Michel Aulas fait passer un message au PSG

​⁩Ce mercredi matin, L'Equipe a révélé que le Paris Saint-Germain avait fait de Rayan Cherki (19 ans) sa priorité afin de remplacer Pablo Sarabia, parti à Wolverhampton.

Le président de l'OL Jean-Michel Aulas n’a pas tardé à réagir sur Twitter et ainsi fait passer un message au PSG. "Rayan est un enfant du club qui s’inscrit dans notre projet, le voir courtisé est normal et nous rend fier de notre académie aussi, mais l’avoir avec nous est bien plus important que tout." Le PSG est fixé !