🎥 La dure soirée de Sambi Lokonga en images

Monté à la mi-temps de la rencontre de FA Cup perdue 1-0 face à Manchester City, Albert Sambi Lokonga a été en difficulté.

Arsenal rencontrait Manchester City dans le choc du 4e tour de FA Cup ce vendredi soir. A la mi-temps, Mikel Arteta a décidé de remplacer Thomas Partey par Albert Sambi Lokonga.

L'ancien d'Anderlecht a vécu 45 minutes des plus difficiles. A l'heure de jeu, après un tir repoussé par le poteau, Aké a ouvert le score en profitant d'un espace laissé dans son dos par Saka. Sur le but, le positionnement de Lokonga dans le rectangle a semblé hasardeux et a été moqué sur les réseaux sociaux.

I have never seen a midfielder so lost in midfield like Lokonga against Man city#ARSMCI #lost #arsenal pic.twitter.com/e8ryp6aQwt January 27, 2023

Alors qu'on jouait les arrêts de jeu de la rencontre, Martin Odegaard s'est montré très énervé envers le positionnement de Lokonga. Le Norvégien lui a clairement fait savoir qu'il devait être plus haut sur le terrain.

Martin Ødegaard was heated with Albert Sambi Lokonga for his positioning on this play 😮 pic.twitter.com/0p6Tnn0XFC — ESPN FC (@ESPNFC) January 27, 2023

Cette saison, Lokonga comptabilise 861 minutes de jeu en 15 apparitions. En Premier League, il n'a joué que 6 rencontres et n'a plus joué depuis le 1er octobre. Il a, en revanche, disputé l'ensemble des matchs de poules d'Europa League en tant que titulaire.