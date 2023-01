Dender arrache un point à Lommel

Du suspense, mais pas de vainqueur dans le duel de la soirée en D1B.

Lommel a loupé l'occasion de se rapprocher, au moins provisoirement, du podium en Challenger Pro League, samedi soir. Les Limbourgeois pensaient pourtant avoir fait le plus dur grâce à l'ouverture du score d'Agustin Anello à l'entame du dernier quart d'heure.

Mais l'exclusion de Zalan Vancsa quelques minutes plus tard a changé la donne. Et Dender a profité de sa supériorité numérique pour revenir au score: Olivier Myny a a arraché le point du partage en toute fin de match (1-1). Au classement, Lommel pointe au quatrième rang, à six points de la troisième place du RWDM, Dender est neuvième.