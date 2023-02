Brian Riemer attend beaucoup plus de la part de Lucas Stassin

Qui va mettre Brian Riemer en attaque ce soir ? Benito Raman est suspendu. Il pourrait résoudre ce problème en plaçant Refaelov dans l'équipe et en laissant Dreyer jouer devant. Lucas Stassin ne fera pas partie du noyau. Il joue avec les Futures ce soir et n'était pas éligible.

Depuis l'arrivée de Brian Riemer, Lucas Stassin ne s'est pas entraîné avec l'équipe A, selon la DH. L'attaquant de 18 ans n'a pas les données physiques exigées par Riemer et ce dernier estime qu'il doit courir davantage.

Stassin est cependant le meilleur buteur de la Challenger Pro League avec 13 buts. Il se crée également des occasions à chaque match et tire en moyenne trois fois au but. Il devra convaincre Riemer à l'entraînement et en match de lui donner une chance.