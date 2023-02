Un ancien joueur du Standard et de l'Antwerp incarcéré

Le milieu de terrain est incarcéré à la prison de Besançon depuis le milieu du mois de janvier pour des faits de violence datant de 2017.

Arrivé à Sochaux cet été en provenance de Valenciennes, Sambou Yatabaré est en prison depuis la mi-janvier. En effet, le joueur âgé de 33 ans avait frappé au visage un policier de la PAF il y a six ans après que ce dernier, exhibant son arme, lui avait reproché sa conduite sur l'autoroute alors qu'il se rendait à l'aéroport.

L'avocat de l'ancien joueur du Standard et de l'Antwerp a réagi à son incarcération dans les colonnes de L'Équipe, expliquant que l'international malien n'avait pas reçu la condamnation à son procès, car il avait oublié de déclarer son changement de domicile et qu'il n'avait donc pas pu répondre à la convocation. "Cette série d'événements fait que nous n'avons pas été au courant de ce procès, auquel mon client n'a donc pas assisté", explique Me Amar Bouaou. Une demande de remise en liberté a été effectuée.

Son club, Sochaux, a confirmé l'information, dans un communiqué publié ce jeudi, en ajoutant qu'" aucun autre commentaire sur cette situation d'ordre privé, sans rapport avec le FCSM, ne sera fait par le club".