Arthur Theate honnête : "Ils ont aussi beaucoup de mérite"

Après avoir mené au score, le Stade Rennais s'est fait renverser par Lille (1-3) ce samedi, lors de la 22e journée de Ligue 1.

Le Stade Rennais a été nettement dominé samedi soir au Roazhon Park par Lille après avoir pourtant mené au score jusqu'à l'heure de jeu. Les Rouge et Noir restent cinquièmes de Ligue 1 mais ont raté une opportunité de repousser les Nordistes à huit points au classement, alors que ces derniers reviennent au contraire à deux longueurs.

Une défaite qui n'est pas illogique selon Arthur Theate (22 ans, 22 matchs et 2 buts en L1 cette saison). "On a pêché dans l'intensité en seconde période. On aurait dû être plus dur. En première période, on fait beaucoup de bonnes choses défensivement. Ils se créent quelques occasions et on marque sur une erreur de leur part. En deuxième période, ils se remettent dans le match avec leur but. Ils continuent à pousser et on aurait dû remonter le bloc plus haut. À l'aller et au retour, ils ont fait un gros match à chaque fois. Ils ont aussi beaucoup de mérite. Cela faisait 10 victoires d'affilée à domicile. C'est la deuxième défaite de la saison. Ils ont joué un bon match aujourd'hui. C'était à nous de rester solides et de se montrer plus compacts dans la fin de la deuxième période. On prend un troisième but inutile où l'on est trop gentil sur le côté", a indiqué le Diable Rouge au micro de Canal+.