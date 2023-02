Officiel : Le Qatar tient son nouveau sélectionneur

Carlos Queiroz est le nouveau sélectionneur du Qatar. Présent sur le banc de l'Iran lors de la dernière Coupe du monde, le technicien portugais a signé un contrat jusqu'au prochain Mondial en 2026.

Il remplace Felix Sanchez Bas qui avait été remercié après le fiasco du pays-hôte de la Coupe du monde 2022 avec une élimination au premier tour sans le moindre point au compteur.

OFFICIAL: Carlos Queiroz is the new head coach of #AlAnnabi 🇶🇦👨‍🏫



We wish the Portuguese coach all the best with our national team 💪 pic.twitter.com/ZSN2dCUdGj