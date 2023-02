Une ancienne piste d'Anderlecht part finalement en MLS

Anderlecht a vécu un hiver assez mouvementé, c'est le moins qu'on puisse dire. Du côté des transferts, les Mauves ont dû pallier les départs de Sebastiano Esposito, et surtout, de leur meilleur buteur Fabio Silva.

De nombreuses pistes ont été explorées par les Anderlechtois, que ce soit de l'ordre de la simple rumeur (Tsygankov) au très sérieux (Thomas Henry, Ratkov) au...couac de dernière minute (Arokodare). Parmi ces noms évoqués, il y a eu celui de Georgios Giakoumakis, du Celtic Glasgow. L'attaquant grec de 28 ans, meilleur buteur du championnat d'Ecosse, était cité du côté du Parc Astrid par la presse britannique.

Finalement, comme l'avenir nous l'a appris, Anderlecht a sauté sur le "panic buy" Islam Slimani et n'a pas donné suite à la piste Giakoumakis. L'attaquant grec a tout de même quitté le Celtic cet hiver, direction la MLS et le club d'Atlanta qui a déboursé 4 millions d'euros pour s'offrir ses services.

Giorgos Giakoumakis has joined Atlanta United on a permanent transfer.



Everyone at #CelticFC thanks Giorgos for his efforts for the Club and wishes him good luck in Atlanta 🍀 pic.twitter.com/ZEsg09Rcus