Wouter Vrancken veut prendre sa revanche et "sans changer sa tactique"

Le leader, Genk, recevra l'Antwerp ce dimanche (13h30) et veut effacer l'élimination de la Croky Cup.

"Nous avons quelque chose à rectifier", a souligné Vrancken au Het Belang Van Limburg. "J'ai revu ce match plusieurs fois et je vais également y confronter les joueurs. Ce que je retiens de ce match, c'est que leurs trois premières occasions ont été décisives, toujours dans une transition. Je ne veux pas parler de contres, car cela est trop négatif pour expliquer ces actions."

Vrancken, cependant, ne changera pas de tactique. "Devons-nous jouer différemment à cause de cela ? Non. Comme toujours, nous allons chercher le plus d'occasions de but possible. Mais nous devons accorder une attention particulière à leurs points forts. Ils ont, par exemple, et ce n'est pas rien, le plus grand nombre de clean sheet. Le Club et l'Antwerp sont les clubs avec le noyau le plus fort et le plus gros budget. Si vous voulez les battre, vous devez être au top."

La différence entre le KRC Genk et l'Antwerp est désormais de 15 points. Le KRC Genk s'est imposé 2-3 à La Gantoise la semaine dernière, tandis que l'Antwerp s'est contenté d'un score absolument nul contre le Club de Bruges.