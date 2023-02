Scott Parker voit "de l'amélioration" à Bruges

Bruges n'a pas encore gagné, mais semble petit-à-petit trouver ses sensations, même s'il manque toujours l'efficacité.

Face à une Union qu'on sait en toute grande forme, certains ne donnaient pas cher de la peau du Club de Bruges. Et si les Blauw & Zwart ont été moins précis dans le jeu que leur rival, ils ont enfin montré des signes d'amélioration et auraient pu l'emporter. "Nous avons eu des occasions, notamment via Noa Lang", regrette Scott Parker après la rencontre. L'Anglais a été vu en train de réconforter un Lang très déçu de son geste manqué.

"Mais c'est un résultat assez logique face à une bonne équipe unioniste. Pendant 20 minutes, j'ai vu le Club de Bruges que je voulais voir", estime Parker. "Maintenant, il faudra y parvenir durant 90 minutes. On peut voir le travail effectué mais il manque la constance. Cependant, je vois une vraie amélioration". Cette fois, on ne peut pas le contredire. Et ce sera nécessaire face à Benfica...