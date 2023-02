Simon Mignolet mis à l'honneur, mais dépité après le nul contre l'Union

Simon Mignolet a vu son Soulier d'Or être fêté par le public brugeois, mais n'avait pas vraiment le sourire.

Simon Mignolet, le "Wonderwall" du Club de Bruges : la célèbre chanson d'Oasis a servi de métaphore aux supporters Blauw & Zwart ce vendredi, qui ont rendu hommage à leur Soulier d'Or. "Un grand merci à eux pour ça, je ne m'y attendais pas. Ils ont toujours été là pour me soutenir, dans les bons moments mais aussi les moins bons", déclarait un Mignolet qui n'avait pas eu grand chose à faire face à une Union maladroite devant le but ce vendredi. De quoi être d'autant plus déçu.

"On joue un bon match ce soir. En première période, ils ont reçu trop d'espaces et en ont profité avec ce but. Mais nous méritions plus qu'un match nul", estime le portier brugeois. "C'est dommage, car face à un concurrent direct, tu veux scorer. Maintenant, un match face à l'Union dépend de détails. Notre manque d'efficacité est un problème, notre manque de confiance aussi car nous n'avons gagné qu'un seul de nos 10 derniers matchs". Pas de quoi arriver confiant non plus en Champions League. "Benfica, ce sera une toute autre compétition et nous allons jouer pour gagner cette rencontre, comme les autres", conclut Mignolet avec fermeté.