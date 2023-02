🎥 Voilà Razgrad, où Anderlecht joue ce jeudi en Conference League (PHOTOS)

Le RSC Anderlecht se déplace en Bulgarie cette semaine. Walfoot est sur place, et vous propose un tour des lieux...

Se rendre à Razgrad, où évolue le plus grand club du pays, Ludogorets, n'est pas de tout repos. La capitale, Sofia, est à 4h30 de route ; les deux options les plus aisées sont de se rendre à Varna, sur la "côte d'Azur" bulgare, et de faire le trajet en bus ou en taxi (environ 1h30), ou de se rendre à Bucarest, en Roumanie voisine, et de louer une voiture. C'est cette dernière option que nous avons choisie...et ce n'était pas la plus simple.

En effet, si passer la frontière avec une voiture de location est autorisé, vous aurez besoin de payer une taxe supplémentaire, ainsi qu'une vignette routière une fois en Bulgarie...et de vérifier si votre agence de location a bien mis les papiers originaux dans la boîte à gants, pas une copie. Sans quoi, une fois parvenu à la frontière bulgare, vous serez sommé de retourner à Bucarest pour corriger l'erreur. True story. Enfin, après une courte nuit (ces péripéties nous ayant amené à 3h30 à l'hôtel), nous avons pu découvrir Razgrad ce mercredi matin.

Bienvenue en 1980

Nous vous avions proposé sur Walfoot un guide touristique de Razgrad et ses environs. Il était peut-être un peu optimiste. Car à Razgrad, il n'y a globalement à voir...que les environs. La petite ville de 50.000 habitants n'a que peu de charmes pour le touriste, même pour celui qui, comme votre serviteur, a un penchant prononcé pour l'autre côté du Mur. Le temps semble figé : vieux HLM en béton peu élégants, places et parcs vides, statues et fresques soviétiques...

Clairement, Razgrad n'est pas "tourist-oriented". Quelques vendeurs de kebabs, l'une ou l'autre pizzeria, et tout de même deux ou trois restaurants à l'allure moderne et agréable (c'est dans un de ceux-là que le club et la presse se retrouveront à la veille du match pour un repas) ; mais pour le supporter du RSC Anderlecht souhaitant boire quelques bières, peut-être valait-il mieux loger à Varna. Esthétiquement, certains bâtiments ont leur charme un peu défraîchi, comme la très belle mosquée Ibrahim Pacha (1516)...en rénovation et donc impossible à visiter.

Peut-être les ruines romaines d'Abritus, situées en bordure de la ville (à 15 minutes à pied, tant tout est petit), valent-elles le coup d'oeil. Mais même le "grand" stade de Ludogorets, la Ludogorets Arena (ou Huvepharma Arena, du nom de son sponsor), a cet air austère qui ne laisse pas supposer que la Champions League s'y est déjà invitée. Et ce stade reste observé par la statue du peu illustre Stoyan Ivanov, membre du Parti Communiste bulgare, dans la plus pure tradition soviétique. Le tour du propriétaire se poursuivra avec la conférence de presse du RSCA ce soir. Demain, si l'on veut s'occuper, il faudra faire un peu de route...