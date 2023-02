Bernd Storck lance le duel contre Anderlecht : "C'est le moment idéal si nous voulons les battre"

Le coach de Courtrai veut croire à une victoire ce dimanche face à Anderlecht.

Courtrai est engagé dans une course intense au maintien en Pro League. "J'ai dit au groupe avant le match que nous étions confrontés à dix finales", a déclaré le coach courtraisien Bernd Storck en conférence de presse ce vendredi. "Nous avons déjà remporté la première (face au Standard) de belle manière, mais maintenant il y en a neuf autres à venir. Nous devons simplement continuer à faire ce que nous faisons et alors nous réussirons notre tâche. L'entraînement a été intense cette semaine et mon groupe est prêt à réitérer la performance de dimanche dernier à Liège."

Et face au Sporting d'Anderlecht, qui est encore en convalesence, le coach du KVK veut créer la sensation. "Anderlecht est bien sûr toujours le favori, mais c'est le moment idéal pour les battre. Ils ont joué jeudi et ont fait un voyage (de retour) nocturne épuisant. Nous nous sommes reposés lundi et mardi et cela peut être un avantage", considère Storck, dans des propos relayés par le Nieuwsblad.