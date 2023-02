Wouter Vrancken déçu : "Un problème mental"

Wouter Vrancken savait mieux que quiconque ce qui attendait Genk en déplacement à Malines, son ancien club. Pourtant, la déception était l'émotion prédominante après coup chez l'entraîneur du leader.

Genk est parvenu à égaliser à la 94e minute, mais perd ainsi des points. "Je suis déçu de notre performance. Alors même pas sur le plan footballistique, mais sur l'éthique de travail et l'énergie que nous n'avons pas montrée. Si cela n'est pas présent, vous ne pouvez pas jouer un bon match ici", a réalisé Vrancken.

Il est certain que le premier quart d'heure du RC Genk a été décevant. "Il y a eu des moments pour le saisir. Mais si vous manquez votre départ dans les 20-25 premières minutes, vous ne pouvez pas refaire ce déclic. Ensuite, on devient nerveux et on perd aussi de la qualité sur le ballon. "

Problème mental

"Avec plus d'éthique de travail, on aurait une meilleure prise sur le jeu, on ferait le plein de confiance et on choisirait les meilleures options", souligne Wouter Vrancken. "Quand la prise de décision n'est pas au top, c'est difficile". Quel est maintenant son message à ses joueurs ? "J'ai déjà dit tout de suite ce que je pensais. C'est un problème mental. Nous devons juste reprendre le dessus maintenant et nous occuper à nouveau des bases du jeu."