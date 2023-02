Rodrygo attend Liverpool de pied ferme : "Pour Madrid rien n'est impossible"

Le Real Madrid ira défier Liverpool dans son antre, avant de recevoir les Reds pour une place en quarts de la Ligue des Champions.

La Ligue des Champions est une compétition particulière pour Rodrygo Goes.

Le Brésilien se remémore ses moments de prédilection lors de la précédente édition, et espère avoir un rôle encore plus important cette saison.

L'année dernière, il avait été d'une grande utilité pour les Blancos lors des matchs contre Chelsea et Manchester City. Contre City, l'ailier avait planté deux buts coup sur coup : "Cette nuit-là, je ne l'oublierai jamais. Le Bernabéu était incroyable. J'ai toujours ces deux buts dans ma tête et chaque fois que j'y pense, j'ai envie de courir de joie et de crier Hala Madrid", a déclaré Rodrygo dans les colonnes d'AS.

Mardi, ce sera le Liverpool de Jürgen Klopp qui se dresse sur leur chemin. Le Brésilien se projette dans la saison actuelle, pleine d'espoir pour le Real : "La Ligue des Champions est une compétition spéciale pour moi. Je me sens très à l'aise car la motivation est maximale. Nous n'oublierons jamais la 14ème (14e titre de CL, ndlr), mais l'exigence de Madrid nous fait rêver d'une 15ème. Pour Madrid, rien n'est impossible."