Les deux anciens du Standard Ryan et Samy Mmaee auraient refusé de revenir en sélection nationale

Les deux joueurs de Ferencvaros sont déçus de ne pas avoir été appelés pour la Coupe du Monde 2022.

Cet hiver, le Maroc de Walid Regragui réalisait le formidable exploit de devenir la première nation africaine à se qualifier pour le dernier carré de la Coupe du Monde.

Quelques semaines plus tard, le sélectionneur des Lions de l'Atlas aurait contacté plusieurs joueurs afin de s'assurer de leur présence lors de la prochaine trêve internationale durant laquelle le Maroc affrontera le Brésil et le Pérou (25 et 28 mars).

Dans ce contexte, plusieurs sources locales dont le média Lionsdel'Atlas.ma révèle que les deux anciens du Standard Samy et Ryan Mmaee auraient refusé de s'entretenir avec Walid Regragui suite à leur mise à l'écart du groupe parti au Qatar, alors qu'ils avaient fait toute la campagne de qualification sous les ordres de Vahid Halilhodzic.

Le défenseur central et l'avant-centre auraient fait comprendre à leur sélectionneur qu'ils ne porteront plus le maillot de l'équipe nationale du Maroc tant qu'il restera en poste. Walid Regragui aurait donc clos le dossier et remis un rapport détaillé à la fédération marocaine de football dans lequel il explique qu'il ne les convoquera plus en équipe nationale.

Pour rappel, les deux joueurs avaient porté les couleurs des Diablotins avant de choisir le Maroc.