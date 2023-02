Officiel : le KV Malines laisse partir un excédentaire, qui rentre au pays

Peu utilisé cette saison, Gustav Engvall quitte le KV Malines. Le Suédois rentre au pays.

Le mercato n'était donc pas encore tout à fait fini du côté du KV Malines : il fallait encore laisser partir un joueur excédentaire. Gustav Engvall (26 ans) quitte le Kavé pour Värnamo (Suède), après plus de 5 ans et de bons et loyaux services. Engvall était arrivé en 2018 en provenance de Bristol City mais des blessures récurrentes l'ont empêché d'exprimer son plein potentiel. Cette première partie de saison, il était prêté par Malines à Sarpsborg, où il a joué 13 matchs (un but, 3 assists).

En tout, Engvall, qui ne comptait que 5 matchs de JPL cette saison, aura disputé 84 matchs pour le KV Malines pour un bilan de 14 buts et 13 assists.