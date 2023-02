"Je me suis fait à l'idée que c'est peut-être fini pour moi" : un Diable Rouge pessimiste quant à son avenir en sélection

Le joueur n'entrait plus dans les bonnes grâces de Roberto Martinez et ne devrait pas être rappelé par Domenico Tedesco.

Absent de la sélection depuis l'Euro 2020, Nacer Chadli se fait doucement une raison quant à son avenir chez les Diables Rouges. Malgré son retour sur les pelouses belges du côté de Westerlo, les chances sont minces de le revoir un jour défendre à nouveau les couleurs de la Belgique.

Après la victoire de Westerlo face à l'Union Saint-Gilloise, il a d'ailleurs déclaré au micro de la RTBF : 'Il y a un groupe assez jeune, je suis de la génération un peu plus âgée, je me fais à l’idée que c’est peut-être fini pour moi." Nacer Chadli devrait donc s'arrêter au total honorable de 66 sélections pour 8 buts, dont un capital que personne n'est prêt d'oublier face au Japon. A 33 ans, Nacer Chadli dispose encore de six mois de contrat en Campine.