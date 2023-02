L'ancien de JPL Terem Moffi fait exploser le Monaco de Clément !

Après l'élimination contre le Bayer Leverkusen, l'AS Monaco a connu une nouvelle désillusion. Les hommes de Philippe Clément ont pris l'eau à domicile face à Nice.

Une défaite qui porte la marque d'un homme : Terem Moffi. Dès la 8e minute, l'ancien du KV Courtrai faisait la différence et ouvrait le score pour l'OGC Nice, avant de doubler la mise à la 26e minute. Monaco, sans Eliot Matazo resté sur le banc toute la rencontre, prendra intégralement l'eau avant même la mi-temps, cette fois avec Moffi à l'assist pour Kephren Thuram (0-3, 43e).

Terem Moffi est le plus gros transfert de l'histoire de l'OGC Nice, et il a prouvé ce dimanche qu'il méritait les 25 millions placés sur lui par la direction des Aiglons. En seconde période, malgré 4 changements de Philippe Clément à la pause, Moffi se procurera encore l'une ou l'autre occasion et Monaco ne reviendra pas dans la rencontre. Les Monégasques laissent peut-être filer là les minces espoirs de rester au contact du sommet de la Ligue 1.