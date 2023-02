L'Antwerp amer : "Personne n'aurait dit après coup que c'était immérité"

L'Antwerp a montré deux visages à OHL ce dimanche (1-1). Après une mauvaise première période, le Great Old a proposé un meilleur jeu après la pause.

"Ce n'était certainement pas facile. Louvain s'est régalé en contre. Il est alors très difficile de trouver des solutions et quand nous les avons trouvées, nous n'avons pas fini les occasions. Nous avons eu 3 ou 4 grosses occasions", analysait Jelle Bataille après le match nul à Den Dreef.

L'Antwerp est revenu des vestiaires avec de meilleures intentions offensives et l'égalisation a finalement suivi. "Nous avions vraiment envie de gagner des points aujourd'hui et nous sommes donc sortis des vestiaires plus affûtés. Après cette égalisation, nous sommes allés chercher ce 1-2 trop hâtivement ce qui a souvent fait vaciller les choses. Un match nul, c'est trop peu, mais il faut s'en accommoder."

A 1-1, OHL a encore eu deux très bonnes occasions de prendre l'avantage mais Nsinghi a raté son coup. "Ils peuvent effectivement être dangereux en contre. Mais si nous avions pris les trois points, personne n'aurait dit après coup que c'était immérité", conclut Jelle Bataille.