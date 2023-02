Jérémy Doku a enfin vaincu le signe indien : "Mais je ne pensais pas à ça"

Le Diable Rouge a offert la victoire à Rennes face à Nantes ce dimanche. Une libération pour lui, après une disette de plus d'un an sans marquer.

Jérémy Doku enchaîne à nouveau les titularisations. Enfin, on a envie de dire ! Titulaire en Europa League lors de l'élimination face au Shakhtar, le jeune ailier gauche a de nouveau démarré la rencontre ce dimanche face à Nantes.

"Après 120 minutes (face au Shakhtar), je me sentais encore bien", a lancé Jérémy Doku ce dimanche au micro d'Amazon Prime. "J'ai bien récupéré. Il y avait quelque chose à aller chercher aujourd'hui (face à Nantes). On joue tous les trois jours, on a pas vraiment eu le temps de penser au match d'avant. C'était un derby. Un match très important pour nous et nos supporters."

"On a vu que Nantes laissait de l'espace. On a commencé à jouer notre jeu et à créer des occasions", a analysé Doku, décrivant ensuite son but qui donne la victoire aux Rennais. "Je reçois la passe, puis j'y vais à fond. Mes touches de balles avant le but ? Ca vient tout seul. Franchement, on n'y réflechit pas."

"Cela faisait plus d'un an que je n'avais pas marqué. Mais je ne pense pas à ça, moi. Je veux juste être décisif, faire des bons matchs et faire en sorte que mon équipe gagne. Après, sur le plan personnel, c'est important pour moi de marquer", a conclu Doku.