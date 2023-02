Philippe Clement évoque "une leçon tactique"

Trois jours après son élimination en Europa League contre le Bayer Leverkusen, l'AS Monaco a sombré à domicile contre Nice ce dimanche dans le derby (0-3).

Monaco est tombé à domicile contre Nice. "Parfois, il manque des joueurs. Mais, sur ce match, on a aussi manqué de lucidité dans les décisions défensives et offensives. On a très mal géré les transitions. On a encaissé des buts qui ne sont pas normaux. Et d'autre part, on a manqué de lucidité pour créer des occasions. Ce n'est pas normal ne de pas marquer quand tu tires plus que ton adversaire. Mais notre qualité n'a pas été assez bonne", a admis Philippe Clement en conférence de presse.

"C'est une leçon tactique. On doit prendre des leçons de ce match. Mais on n'a pas encaissé les buts parce qu'on était à trois derrière. Je déteste perdre. Encore plus un derby. Mais on était 30% en-dessous. On ne peut pas gagner contre une bonne équipe, qui plus est, très efficace", a conclu le technicien belge dont l’équipe, 3e du classement, a subi sa première défaite en championnat depuis la Coupe du monde.