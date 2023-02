Steven Defour compte quatre absents mais récupère deux joueurs pour la demi-finale retour de Croky Cup

Vainqueurs 1-2 à l'aller, les Malinois ont toutes les cartes en main pour rejoindre la finale.

Ce mardi soir, Malines recevra Zulte-Waregem pour la demi-finale retour de Coupe de Belgique. Vainqueurs 1-2 au match aller, les joueurs de Steven Defour ont pris une très belle option sur la qualification pour la finale. Il s'agirait d'ailleurs de la deuxième finale du KVM en quatre ans, après la victoire en 2019.

Pour cette rencontre, l'ancien Diable Rouge sera cependant privé de Bolingoli et Walsh, blessés. Vanlerberghe souffre toujours du cœur et est donc indisponible. Exclu en fin de match à l'aller pour une deuxième carte jaune, Lavalée est suspendu. Malines enregistre néanmoins deux retours importants au milieu de terrain : ceux de Schoofs et Verstraete.

Ce mardi, sur le coup de 22h45, nous devrions donc connaître le premier qualifié pour la finale... sauf si des prolongations viennent retarder l'échéance.