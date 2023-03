Un ancien Anderlechtois assume la déroute : "C'est uniquement de notre faute, on doit assumer"

Ce mercredi, l'Olympique de Marseille est passé au travers de son quart de finale de Coupe de France. Le résultat est implacable : l'OM est éliminé.

En quelques jours, l'OM a tout perdu. Distancé en championnat à la suite de la lourde défaite dans le Classique, les Olympiens ont aussi été éliminés de la Coupe de France ce mercredi, par Annecy, pensionnaire de Ligue 2. Chancel Mbemba, l'ancien Anderlechtois, est revenu sur l'élimination.

"On savait que ce serait difficile, mais c'est notre faute, on assume. On a fait une bonne première période, puis ils sont bien revenus et finalement, on a dû se battre pour égaliser et disputer cette séance de tirs au but. On est déçus, très déçus", a déclaré Mbemba au micro de Bein Sport. "Est-ce que c'est un problème physique ? Non, absolument pas, on a joué comme in joue chaque rencontre. Mais on a perdu, et on est éliminés. Nous devons comprendre nos erreurs et nous allons devoir assumer".

Et surtout se reconcentrer puisque ce dimanche, l'Olympique de Marseille se déplacera à Rennes pour y affronter Jérémy Doku et Arthur Theate.